Atti vandalici alle auto nel parcheggio il Pd chiede la videosorveglianza e più controlli

Il Pd si muove dopo gli atti vandalici alle auto nel parcheggio di Rampari di San Paolo. Il consigliere Dem Davide Nanni chiede alla giunta di installare telecamere e di intensificare i controlli. La richiesta arriva dopo una serie di danni alle vetture, che hanno lasciato residenti e automobilisti preoccupati. L’amministrazione dovrà ora decidere come intervenire per mettere fine a questi episodi.

Atti vandalici al parcheggio, il Pd chiede lumi all’amministrazione. Il consigliere Dem Davide Nanni ha, infatti, chiamato in causa il sindaco e l’assessore alla Sicurezza circa quanto accaduto recentemente nella zona di Rampari di San Paolo. Nello specifico, alcune vetture sono state danneggiate (forse per provare a rubare gli oggetti presenti all’interno dell’abitacolo) nella notte tra il 29 e il 30 gennaio. Il piddino ha, poi, precisato che i residenti avrebbero denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine ma che il problema consisterebbe nell’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona (il discorso si allarga poi anche all’intera area di sosta dell’ex Mof).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

