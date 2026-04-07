ESA NanoTech in pista con Ferrari Siglato l’accordo per l’auto green

L'azienda ESA NanoTech ha annunciato una collaborazione con Ferrari per sviluppare un'auto elettrica a basso impatto ambientale. L’accordo, firmato recentemente, riguarda la progettazione e la produzione di un veicolo che utilizza tecnologie innovative nel settore delle batterie e dei materiali leggeri. La partnership si inserisce nel piano di entrambe le aziende di puntare su soluzioni sostenibili nel campo automobilistico. La presentazione ufficiale del modello è prevista entro la fine dell’anno.

Milano, 7 aprile 2026 – La sfida va oltre i circuiti delle corse. “Stiamo cercando di rendere scalabile il grafene e di farlo seguendo un processo unico al mondo, che non prevede impiego di materiale chimico”, annuncia Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e consigliere di ESA NanoTech. La società, guidata da Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Holding, ha avviato una collaborazione tecnica e commerciale con il team AF Corse per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Passaggio suggellato ieri all’hub industriale di ESA NanoTech, all’interno del Kilometro Rosso–Innovation District di Bergamo, dove è stata presentata la nuova livrea della Ferrari 499P numero 83. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ESA NanoTech in pista con Ferrari. Siglato l’accordo per l’auto green Riscaldamento innovativo: Repower ed ESA NanoTech puntano sul grafene per ridurre i consumi energetici fino al 30%.Una svolta nel settore del riscaldamento domestico e industriale è stata annunciata oggi, 10 febbraio 2026, con la partnership tra Repower Italia ed... Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafeneMilano, 10 febbraio – Repower, azienda attiva nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ed ESA NanoTech, impresa innovativa nel panorama... ESA NanoTech in pista con Ferrari. Siglato l’accordo per l’auto greenAl via la collaborazione con il team AF Corse per la prossima stagione del FIA World Endurance Championship ... msn.com Ferrari 499P per il mondiale endurance, presentazione: la partnership con ESA NanoTech e l'innovazione del grafeneDopo le tre vittorie consecutive a Le Mans, il team AF Corse non vuole fermarsi. Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di ESA NanoTech: «Non esiste banco di prova più severo e prestigioso della pista ... corriere.it