Repower Italia e ESA NanoTech | siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafene

Milano, 10 febbraio – Repower Italia e ESA NanoTech uniscono le forze per rivoluzionare il riscaldamento domestico. La partnership prevede la distribuzione dei nuovi prodotti G-radiant Plug&Play, realizzati con grafene, attraverso i canali di Repower. L’obiettivo è portare sul mercato soluzioni più efficienti e innovative, sfruttando le nanotecnologie di ESA NanoTech.

Milano, 10 febbraio – Repower, azienda attiva nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ed ESA NanoTech, impresa innovativa nel panorama delle nanotecnologie applicate a base di grafene, presentano una partnership strategica per portare sul mercato la linea dei prodotti G-radiant Plug&Play di ESA NanoTech, che verranno distribuiti attraverso la rete commerciale e il canale e-shop di Repower. La collaborazione nasce per rendere accessibile una tecnologia altamente innovativa: attraverso le potenzialità del grafene i nuovi sistemi offrono un riscaldamento smart, flessibile e sostenibile, privo di emissioni elettromagnetiche e più efficiente a livello energetico, grazie alle proprietà del grafene che permettono una riduzione del 30% dei consumi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafene Approfondimenti su Repower ESA Riscaldamento innovativo: Repower ed ESA NanoTech puntano sul grafene per ridurre i consumi energetici fino al 30%. Repower Italia ed ESA NanoTech annunciano una partnership per rivoluzionare il riscaldamento. Ford e Renault siglano partnership strategica per l’auto elettrica Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Repower ESA Argomenti discussi: Repower ed Esa Nanotech: presentata insieme una nuova tecnologia per un riscaldamento più smart; Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafene; Consumano il 30% in meno: arrivano i nuovi sistemi di riscaldamento al grafene; NUOVE NOMINE IN A21 HOLDING: SIMONE SPANÒ È IL NUOVO DIRETTORE OPERATIVO DI AUTOSICURA. Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafeneL’operatore energetico e l’azienda di tecnologia italiana danno vita ad una collaborazione che porterà alla distribuzione dei prodotti G-radiant ... affaritaliani.it Riscaldamento efficiente e sostenibile col grafene: la proposta di ESA NanoTechG-radiant Plug&Play è la nuova soluzione per il riscaldamento smart proposta da ESA NanoTech, società italiana specializzata nella creazione di tecnologie a base di grafene ... msn.com Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafene - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.