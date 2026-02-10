Riscaldamento innovativo | Repower ed ESA NanoTech puntano sul grafene per ridurre i consumi energetici fino al 30%

Repower Italia ed ESA NanoTech annunciano una partnership per rivoluzionare il riscaldamento. Le due aziende puntano sul grafene per creare sistemi più efficienti che possono abbassare i consumi energetici fino al 30%. L’obiettivo è offrire soluzioni più sostenibili sia per le case che per le industrie. La novità arriva oggi, 10 febbraio 2026, segnando un passo avanti importante nel settore.

Una svolta nel settore del riscaldamento domestico e industriale è stata annunciata oggi, 10 febbraio 2026, con la partnership tra Repower Italia ed ESA NanoTech per la distribuzione di sistemi di riscaldamento basati sulla tecnologia del grafene, promettendo una riduzione dei consumi energetici fino al 30%. L’obiettivo è rendere più accessibili soluzioni innovative per un futuro più sostenibile, soprattutto nel panorama energetico italiano. La collaborazione strategica tra le due aziende mira a portare sul mercato italiano i sistemi G-radiant Plug&Play, sfruttando le proprietà uniche del grafene.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Repower ESA

La scuola materna Gianni Rodari di via Moro sarà chiusa fino al 30 gennaio a causa di un guasto al sistema di riscaldamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il riscaldamento non è solo una questione di gradi. È una questione di percezione, distribuzione ed efficienza. L’impianto radiante irradia comfort in modo naturale e uniforme, per questo è più efficiente del riscaldamento tradizionale. Vuoi saperne di più Appr - facebook.com facebook