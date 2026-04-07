Errore di notifica a Grosseto | così l’autista ha ripreso la patente

A Grosseto, un automobilista ha ripreso la patente dopo che un errore nella notifica di un atto giudiziario ha portato all’annullamento della sospensione decisa dalla Prefettura. La sospensione era stata originariamente imposta a seguito di un incidente causato in stato di ebbrezza. La vicenda si è conclusa con il recupero della licenza di guida, a causa di un problema nella comunicazione ufficiale.

Un errore burocratico nella notifica di un atto giudiziario ha permesso a un automobilista di Grosseto di recuperare la licenza di guida, annullando una sospensione precedentemente disposta dalla Prefettura in seguito a un sinistro stradale causato in stato di ebbrezza. Tutto nasce da un incidente in cui l’uomo era stato ritenuto responsabile, portando l’organo prefettizio a revocare il permesso di guidare. La prima svolta avviene davanti al giudice di pace di Grosseto, dove il legale dell’interessato ha fatto valere la conclusione del processo penale, avvenuta con l’estinzione del reato grazie all’esito positivo della messa alla prova. Sulla base di questo elemento, il primo grado aveva accolto il ricorso, cancellando il provvedimento di sospensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Errore di notifica a Grosseto: così l’autista ha ripreso la patente Errore di notifica, multe archiviate: il Comune fa causa alle PosteMaleo (Lodi) – Il giudice di pace dà ragione a un cittadino multato per un errore di notifica ma il Comune di Maleo non ci sta e se la prende con... Leggi anche: Avanzata lampo nella “zona grigia”: così Kiev ha ripreso 78 miglia in 5 giorni Temi più discussi: FiscoOggi: per il Bonus Mobili 2026 attenzione alla tempistica; Errore di fatto e notifiche penali: la guida; Errore nella notifica, cartella annullata. Colpo di spugna fiscale da 300mila euro. Ecco cosa è successo; Posso annullare una cartella esattoriale per vizi di notifica?. Errore nella notifica, cartella annullata. Colpo di spugna fiscale da 300mila euro. Ecco cosa è successoUn colpo di spugna fiscale e poi una gran bella boccata d'ossigeno. Un incubo burocratico e giudiziario durato diversi anni si è concluso con ... msn.com Errore di notifica, multe archiviate: il Comune fa causa alle PosteMaleo (Lodi) – Il giudice di pace dà ragione a un cittadino multato per un errore di notifica ma il Comune di Maleo non ci sta e se la prende con Poste Italiane, trascinandola in tribunale. Nei giorni ... ilgiorno.it Spalletti ritorna sull’errore di Kean contro la Bosnia e sulla terza mancata partecipazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali "Io l'ho vissuta malissimo. Io l'ho subita tanto quella cosa dell'esonero, che mi ha creato una non reazione, non ce la facevo lì per lì - facebook.com facebook Sul gol di Politano errore di De Winter Gotti: "L'ideale per un difensore è respingere dove vedi" x.com