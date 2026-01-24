Errore di notifica multe archiviate | il Comune fa causa alle Poste

Il Comune di Maleo ha deciso di intentare una causa contro Poste Italiane dopo che il giudice di pace ha annullato una multa a causa di un errore di notifica. La vicenda evidenzia le problematiche legate alle notifiche ufficiali e alle responsabilità tra enti pubblici e aziende di servizi postali. La disputa si inquadra nel più ampio contesto di gestione e affidabilità delle comunicazioni ufficiali ai cittadini.

Maleo (Lodi) – Il giudice di pace dà ragione a un cittadino multato per un errore di notifica ma il Comune di Maleo non ci sta e se la prende con Poste Italiane, trascinandola in tribunale. Nei giorni scorsi, la giunta del sindaco Dante Sguazzi ha dato mandato a un avvocato di verificare dapprima se sia possibile una via stragiudiziale per arrivare a un accordo ma anche di essere pronto ad avviare le procedure per una causa civile. La seconda ipotesi sembra la più probabile, tenuto conto che Poste non ha mai risposto alle sollecitazioni del Comune che chiedeva conto dopo che la sentenza di condanna dell'ente pubblico citava proprio « un grave errore di notifica» da parte del vettore.

