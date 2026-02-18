Ero | viaggio e incontro col mondo teatrale di Brie

César Brie ha portato in scena “Ero” a Campo Teatrale, un’esperienza che va oltre il semplice racconto personale. La sua performance si trasforma in un viaggio nel mondo del teatro, coinvolgendo il pubblico con storie che riflettono le sfumature della vita e dell’arte. La rappresentazione, in scena fino al 22 febbraio, mette in mostra le sue emozioni più profonde, mescolando realtà e finzione in modo spontaneo.

Titolo al passato. Pare concentrarsi su orizzonti strettamente autobiografici. Non è così. Anche se è sempre labile il confine fra il racconto drammaturgico e la propria vita quando si parla di César Brie, fino a domenica 22 febbraio di nuovo a Campo Teatrale – da tempo la sua seconda casa milanese – con “ Ero “. Piccolo classico. Quel suo teatro di geniale semplicità, in grado di toccare i temi più arditi con leggerezza. Qui attraverso un mosaico di storie che dall’individuale vanno all’universale. Concentrandosi sulle ragnatele sentimentali su cui poggiano esistenze, relazioni, famiglie. Lavoro quasi paradigmatico per il maestro non allineato, lo sguardo dolce da ragazzino nonostante si vada ormai per i 72 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

