La Corte d’Appello di Roma ha respinto tutte le impugnazioni in merito alla successione di Pino Daniele, confermando che il testamento rappresenta l’unico documento valido. La decisione riguarda le contestazioni sollevate nelle cause legali aperte sulla distribuzione dell’eredità del musicista. Nessun altro documento o accordo, oltre al testamento, può essere considerato ufficiale ai fini della divisione dei beni.

Respinte tutte le impugnazioni nella causa sull’eredità di Pino Daniele: la Corte d’Appello di Roma conferma il testamento come unico riferimento. Al centro del procedimento le richieste contrapposte del figlio maggiore Alessandro Daniele e della seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi. I giudici hanno bocciato entrambe le ricostruzioni, tracciando un perimetro netto sulla successione. I due fronti della disputa. Due i fronti della disputa. Da una parte, il primogenito chiedeva la restituzione di oltre 160 mila euro, sostenendo l’esistenza di un accordo verbale che non sarebbe stato rispettato. Dall’altra, la vedova rivendicava una quota più ampia dei diritti d’autore legati all’attività artistica del cantautore, in particolare quelli connessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eredità Pino Daniele, la Corte d’Appello respinge tutto: vale solo il testamento

Pino Daniele, testamento conteso: la Corte d’Appello mette un punto alla lunga battaglia legale tra gli erediSi chiude, almeno nei gradi di merito, la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Pino Daniele.

Pino Daniele, lite per l'eredità tra figlio e seconda moglie. La sentenza sul testamento: "Ricorsi respinti"Al centro della causa tra Alessandro Daniele e Fabiola Sciabbarrasi c'erano un presunto accordo verbale e la divisione dei diritti d'autore e dei...

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Si chiude dopo anni la vicenda sull’eredità di Pino Daniele, iniziata dopo la sua scomparsa. La Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi del primogenito e della seconda moglie, ribadendo la validità del testamento come unico riferimento nella divisione de - facebook.com facebook

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