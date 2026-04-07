La Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi e i controricorsi presentati dagli eredi di Pino Daniele, ponendo fine alla disputa legale sul patrimonio del musicista. La decisione riguarda i vari ricorsi presentati nel procedimento giudiziario in corso. Con questa sentenza, si conclude il percorso legale relativo alla questione patrimoniale dell’artista. La vicenda si conclude con un pronunciamento definitivo da parte dei giudici di secondo grado.

La Corte d’Appello di Roma ha stabilito l’insussistenza dei ricorsi e dei controricorsi presentati dagli eredi di Pino Daniele, chiudendo i gradi di merito della disputa legale sul patrimonio del musicista. Il procedimento giudiziario, che vedeva contrapposti il figlio primogenito e la seconda moglie dell’artista, Fabiola Sciabbarrasi, si è concluso con una decisione che respinge le pretese di entrambe le parti. Il fulcro dello scontro riguardava l’interpretazione delle disposizioni testamentarie e l’esistenza di patti non scritti. L’artista è venuto a mancare nel 2015 a causa di complicazioni cardiache, lasciando un’eredità complessa che intreccia valori affettivi, diritti intellettuali e asset finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eredità di Pino Daniele: stop a ricorsi e patti segreti

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Si chiude dopo anni la vicenda sull’eredità di Pino Daniele, iniziata dopo la sua scomparsa. La Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi del primogenito e della seconda moglie, ribadendo la validità del testamento come unico riferimento nella divisione de - facebook.com facebook

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