Erdo?an accusa Israele di minare gli sforzi di pace

Il presidente turco ha accusato Israele di ostacolare gli sforzi di pace volti a risolvere il conflitto in Medio Oriente. La dichiarazione arriva dopo un aumento delle tensioni tra le due parti, mentre le negoziazioni per una soluzione pacifica proseguono da tempo. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la stabilità della regione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa Israele di minare gli sforzi di pace per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di minare gli sforzi per porre fine alla guerra in Medio Oriente. “Il governo israeliano ha continuato a minare tutte le iniziative volte a porre fine alla guerra“, ha affermato Erdogan dopo una riunione di gabinetto ad Ankara. “Se esiste anche la minima possibilità di far tacere le armi e aprire uno spazio per i negoziati, ci stiamo impegnando sinceramente per coglierla. La nostra speranza è che questa guerra illegale, insensata, illegittima ed estremamente costosa per tutta l’umanità giunga al termine il prima possibile”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Erdogan accuses 'Israel' of undermining all peace efforts

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Lo choc della guerra di Usa e Israele contro l’Iran non colpisce solo i consumatori. In un mondo governato dalla finanza, la guerra innesca crisi a catena, dai conti pubblici ai fondi d’investimento, mentre si accumulano sospetti di 'insider trading' sugli annunci d - facebook.com facebook

Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco x.com