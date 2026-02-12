Protetto | Una Commissione compromessa sta minando gli sforzi di pace di Trump in Ucraina secondo un whistleblower

Una denuncia proveniente da un whistleblower mette in crisi la Commissione che dovrebbe favorire la pace tra gli Stati Uniti e l’Ucraina. Secondo quanto riferito, alcuni membri della commissione sarebbero compromessi e ostacolano gli sforzi di Trump per trovare un accordo di pace. La notizia alimenta le tensioni e mette in dubbio la neutralità di chi dovrebbe lavorare per la stabilità della regione.

