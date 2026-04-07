I Camper della Salute dell’Asl Avellino continuano a svolgere attività di prevenzione e informazione sulla salute. Il prossimo appuntamento è previsto per l’11 aprile ad Aiello del Sabato, dove i veicoli saranno presenti per offrire servizi e consulenze sulla tematica dell’epatite. Questa iniziativa itinerante mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi e le modalità di prevenzione delle malattie epatiche.

La prevenzione non si ferma. I Camper della Salute targati Asl Avellino proseguono il loro percorso e, il prossimo 11 aprile, faranno tappa ad Aiello del Sabato. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune della Valle del Sabato, offrirà alle persone la possibilità di accedere gratuitamente a screening fondamentali come quelli oncologici e dell’epatit, Dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro sociale “Madre Teresa di Calcutta” in viale Unità d’Italia, chi vorrà avrà l’opportunità di sottoporsi a una serie di controlli gratuiti: – Screening della cervice uterina, per le donne nella fascia di età 25-29 anni sarà possibile effettuare il Pap test, per le donne tra i 30 e i 64 anni sarà possibile sottoporsi all’HPV DNA test Offese al figlio disabile: ‘Sei un fastidio e devi pagare’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epatite, in moto i Camper della Salute dell’Asl Avellino

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