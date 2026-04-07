Epatite A a Napoli sono 29 i ricoverati al Cotugno | i dati dopo le feste di Pasqua

Dopo le festività di Pasqua, all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati registrati 29 ricoveri per casi di Epatite A. Da Venerdì Santo, si sono verificati in media due accessi giornalieri al Pronto Soccorso legati a questa condizione. La situazione è stata segnalata dall'ospedale stesso, che ha fornito i numeri aggiornati relativi ai pazienti ricoverati e alle visite di emergenza.

Sono 29 i ricoverati per Epatite A all'ospedale Cotugno di Napoli: 2 accessi al giorno in Pronto Soccorso da Venerdì Santo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoveratiTempo di lettura: < 1 minutoAl pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13. Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliIn relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei... Temi più discussi: Epatite A, aumenti dei casi a Napoli: cosa sta succedendo davvero; Epatite A a Napoli, Vincenzo Di Sarno: Ricoveri in calo, la prima regola resta la pulizia; Il boom di epatite A a Napoli e la zuppa di cozze del Giovedì santo: Noi la serviremo ai clienti, i mitili sono sterilizzati; Focolaio di Epatite A a Napoli, 41 ricoverati e 3 nuovi accessi al pronto soccorso del Cotugno. Cosa si sta facendo a Napoli contro l’aumento anomalo dei casi di epatite AOltre al divieto di vendere frutti di mare crudi, sono state introdotte nuove misure di prevenzione nelle scuole e nelle mense ... ilpost.it Epatite A a Napoli, all’ospedale Cotugno 60 ricoverati. L’infettivologa: Meglio evitare anche il sushiBoom di casi a marzo con 89 contagiati. L'infettivologa Carannante: I frutti di mare vanno mangiati ben cotti, l'abbattitore non serve ... ilfattoquotidiano.it L' epatite A non è un rischio legato solo ai molluschi crudi. Tra il 2013 e il 2015 in Italia si è verificata un’epidemia collegata ai frutti di bosco surgelati, con quasi 1.800 casi, la più importante degli ultimi decenni nel nostro Paese. Perché anche i frutti di bosco s - facebook.com facebook