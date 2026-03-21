Epatite A salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli

Al Cotugno di Napoli sono attualmente 53 i pazienti ricoverati per epatite A, secondo quanto comunicato dall'ospedale. Nei giorni recenti sono stati segnalati diversi nuovi casi di infezione, che hanno portato a un aumento dei ricoveri. La situazione è in evoluzione e l'ospedale sta monitorando attentamente la condizione dei pazienti e i possibili sviluppi.

In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al pronto soccorso dell’ospedale sono 3 i nuovi casi di epatite virale Hav (epatite A) registrati alle 16.30 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 53. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità. Bilancio Campania, via libera in Commissione: ora la partita passa al. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli Articoli correlati Leggi anche: Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Napoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazientiNapoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazienti"> Un aumento improvviso e preoccupante dei casi di epatite A sta mettendo sotto... Altri aggiornamenti su Epatite A salgono a 53 i pazienti... Temi più discussi: L'ordinanza del sindaco di Napoli Manfredi per l'allarme Epatite A: Vietato il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici; Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli; Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da cibo; Epatite A a Napoli, salgono a 50 i ricoveri al Cotugno. Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all'Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al p ... msn.com Incubo Epatite A, tre nuovi casi: salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliEpatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli. In relazione ai casi registrati negli ultimi giorni, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al ... lostrillone.tv Epatite A – Aggiornamento del 21 marzo 2026 a Napoli. In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, al fine di garantire una corretta informazione, la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli tra facebook #Napoli Insolito picco di casi di #epatite A segnalato dall'ospedale "Cotugno" di Napoli. L'età dei ricoverati, tra i 35 e i 45 anni. E nel reparto malattie infettive non ci sono più posti letto Piero Vitiello Tgr Campania x.com