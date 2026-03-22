Epatite A al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoverati

Al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli sono stati segnalati otto nuovi casi di epatite A alle 13. Attualmente, nel nosocomio, sono ricoverate 54 persone affette da questa malattia. La situazione viene monitorata dall’ospedale, che si occupa di gestire l’afflusso di pazienti e di fornire le cure necessarie. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli clinici o sui tempi di ricovero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al pronto soccorso dell’ ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13.00 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con questa patologia nei reparti di degenza del presidio infettivologico napoletano sono 54, uno in più rispetto a ieri. “Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità”, si apprende dall’ospedale. La direzione dell’Azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende il Cotugno, fa sapere di aver istituito un “monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto”, e che “al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoverati Articoli correlati Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di NapoliIn relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all’Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei... Leggi anche: Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Tutto quello che riguarda Epatite A al Cotugno di Napoli sono 54... Temi più discussi: Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli; Boom di casi di Epatite A in Campania. Oggi altri ricoveri al Cotugno ma migliora la situazione in pronto soccorso. Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoveratiAl pronto soccorso dell'ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13.00 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con questa patologia nei reparti di degenza del presidio infet ... ansa.it Epatite A, 8 nuovi casi al Cotugno: in totale sono 54 i ricoverati in ospedaleIn relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 ... ilmattino.it In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono facebook Epatite A, salgono a 53 i pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli. Ma i medici rassicurano: 'Non c'è epidemia'. La Regione: 'Più controlli e vaccinazioni' #ANSA x.com