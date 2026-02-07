Sabato 7 febbraio, il salotto di Verissimo si riaccende con Silvia Toffanin. La conduttrice torna in studio per ascoltare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due volti noti della comicità italiana. I due guest racconteranno aneddoti e momenti divertenti, regalando al pubblico un pomeriggio leggero e pieno di emozioni.

Sabato 7 febbraio si accende di nuovo il salotto di Verissimo. Silvia Toffanin torna in studio per accompagnarci in un pomeriggio fatto di racconti, emozioni e storie che fanno sorridere, riflettere e, perché no, anche un po’ commuovere. Come sempre, il programma del weekend di Canale 5 apre le porte a volti amatissimi e a testimonianze che intrecciano vita privata, carriera e piccoli retroscena che il pubblico adora scoprire. Tra gli ospiti della puntata spicca un duo iconico e amatissimo: Enzo Greggio ed Ezio Iacchetti. Scopriamo insieme tutti gli ospiti della puntata. “Verissimo”, in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 7 febbraio: Silvia Toffanin accoglie Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Approfondimenti su Ezio Greggio

Domani, Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a Carlo Conti e altri ospiti.

Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e sei veline.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ezio Greggio

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi; Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Cosa c’è da sapere; Verissimo, ospiti e anticipazioni del 7 e 8 febbraio; Cristiana Anania ed Ernesto Passaro ospiti a Verissimo sabato 7 febbraio.

Verissimo: ospiti e anticipazioni del 7 febbraioPer la puntata del 7 febbraio, tra gli ospiti annunciati figurano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, storici volti della televisione italiana, noti per la loro lunga collaborazione e la conduzione di ... it.blastingnews.com

Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi(Adnkronos) – Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 febbraio, e domani, domenica 8 febbraio, su Canale ... cremonaoggi.it

Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi x.com

Verissimo, oggi domenica 1 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni facebook