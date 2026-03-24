Droga lanciata con la fionda e videochiamate in cella sequestri e indagini al carcere della Dogaia

Nelle vicinanze del carcere della Dogaia, le forze dell'ordine hanno individuato una persona nascosta tra i cespugli a circa cinquanta metri dall’ingresso. L’individuo è stato sorpreso mentre si preparava a lanciare un pacco con una fionda verso l’interno della struttura. Durante i controlli, sono stati sequestrati telefoni e altri oggetti, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Tre distinti episodi in pochi giorni, panetti di hashish ritrovati nel perimetro della struttura e una persona sorpresa a lanciare un involucro. La Procura: "Tecnica dell'occultamento sempre più sofisticata" A renderlo noto con un comunicato stampa è il procuratore Luca Tescarli. Nella nota spiega che"la sera del 17 marzo è stata individuata una tecnica inedita di approvvigionamento di droga: una persona, nascosta nella vegetazione a circa 50 metri dal perimetro del carcere, ha lanciato con una fionda una lenza da pesca alla quale stava per agganciare un pacco destinato ai detenuti". A impedire che il pacco arrivasse a distinazione è stato l'intervento di due agenti della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziariePRATO – La droga e i cellulari, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde. Pancia a terra tra i cespugli e la droga tirata con la fionda. Prato, proseguono i ‘lanci’ nel carcere della DogaiaPrato, 24 marzo 2026 – Un uomo trovato pancia a terra tra i cespugli, con un panetto di hashish legato ad un filo da pesca e pronto per essere... Contenuti e approfondimenti su Droga lanciata Temi più discussi: La borsa termica con la cocaina in cassaforte vola dalla finestra, alla porta gli agenti; ’Abbracci, non droga’, la campagna nelle scuole. Dalle normative ai rischi che le sostanze provocano; Assedio al Fortino di Santa Palomba: cade roccaforte della droga con la custode di 150 dosi di cocaina; Avezzano, fuga in auto e droga lanciata dal finestrino: arrestati tre uomini. Droga lanciata nel carcere con una fiondaPRATO: Due gli episodi scoperti dagli agenti della polizia penitenziaria. Sequestrati panetti di hashish e telefoni: uno era nascosto nel muro di una cella ... toscanamedianews.it Lancia la borsa con la droga dalla finestra: arrestata custode della cocaina a Santa PalombaCRONACA – Pensava di farla franca lanciando tutto dalla finestra prima di aprire la porta. Ma il tentativo non è bastato a evitare l’arresto. Una donna peruviana di 35 anni è finita in ... lanotiziaoggi.it Quartiere cinturato per bloccare l'auto lanciata a tutta velocità con un ingente carico di droga - facebook.com facebook Palle da tennis piene di droga lanciate dentro carcere Pescara: 19 misure cautelari #abruzzo #cronaca x.com