Dogaia | scooter droga e cellulari sventato il lancio in cella

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile, due uomini sono stati arrestati presso il carcere della Dogaia mentre tentavano di introdurre droga, scooter e cellulari all’interno dell’istituto. Gli agenti hanno fermato i due prima che riuscissero a portare a termine l’operazione, sequestrando gli oggetti nascosti. Le autorità stanno ora indagando sui dettagli dell’episodio per capire come siano state organizzate le manovre.

Lunedì 6 aprile, due uomini sono stati arrestati presso il carcere della Dogaia mentre tentavano di introdurre stupefacenti e tecnologia all’interno dell’istituto. L’operazione ha intercettato l’invio di due etti di droga e un dispositivo cellulare. Il colpo è scattato grazie alla prontezza di un agente che, appena concluso il proprio turno lavorativo, si stava dirigendo verso il parcheggio per recuperare l’auto. In quel momento, l’operatore ha individuato i due individui in sella a uno scooter, intenti a preparare il lancio dei materiali oltre le mura di cinta. Dopo aver richiesto l’intervento immediato di rinforzi, le forze dell’ordine hanno bloccato i sospettati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Dogaia: scooter, droga e cellulari, sventato il lancio in cella

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