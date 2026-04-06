Lunedì 6 aprile, due uomini sono stati arrestati presso il carcere della Dogaia mentre tentavano di introdurre droga, scooter e cellulari all’interno dell’istituto. Gli agenti hanno fermato i due prima che riuscissero a portare a termine l’operazione, sequestrando gli oggetti nascosti. Le autorità stanno ora indagando sui dettagli dell’episodio per capire come siano state organizzate le manovre.

Lunedì 6 aprile, due uomini sono stati arrestati presso il carcere della Dogaia mentre tentavano di introdurre stupefacenti e tecnologia all’interno dell’istituto. L’operazione ha intercettato l’invio di due etti di droga e un dispositivo cellulare. Il colpo è scattato grazie alla prontezza di un agente che, appena concluso il proprio turno lavorativo, si stava dirigendo verso il parcheggio per recuperare l’auto. In quel momento, l’operatore ha individuato i due individui in sella a uno scooter, intenti a preparare il lancio dei materiali oltre le mura di cinta. Dopo aver richiesto l’intervento immediato di rinforzi, le forze dell’ordine hanno bloccato i sospettati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dogaia: scooter, droga e cellulari, sventato il lancio in cella

Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziariePRATO – La droga e i cellulari, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde.

Aggressioni agli agenti, droga e telefoni cellulari in carcere: nuova bufera sulla DogaiaDroga all’interno del penitenziario, smartphone sequestrati e nuovi episodi di violenza da parte dei detenuti nei confronti degli agenti di polizia...

Dogaia senza speranza. Ora droga e cellulari entrano con fionda e canna da pescaI complici dall’esterno hanno provato a lanciare panetti di hashish e telefoni. Detenuto dell’alta sicurezza sorpreso a fare una videochiamata dalla sua cella. Il procuratore: Numero di agenti non ad ... lanazione.it

Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziarieLa droga e i cellulati, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde. Lo fa sapere la procura della Repubblica pratese, guidata da Luca Tescaroli, la quale, attraverso ... firenzepost.it