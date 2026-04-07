A Enna, il candidato Mirello ha come obiettivo di ottenere oltre il 40% dei voti al primo turno, cercando così di evitare un ballottaggio. Per raggiungere questa meta, l’aspirante sindaco si presenta con il sostegno di cinque liste. La strategia mira a consolidare il suo consenso e a superare le sfide di un eventuale secondo turno contro i suoi principali sfidanti.

Mirello punta a conquistare il sindaco di Enna superando il 40 per cento dei voti al primo turno. L’obiettivo è evitare un ballottaggio contro Paolo Gargaglione o Giovanni Contino, dato che l’esito di una seconda tornata risulterebbe imprevedibile. Per raggiungere questo traguardo, lo staff del candidato sta orchestrando una coalizione ampia, definita come una sorta di armata imbattibile. La strategia prevede la presentazione di cinque diverse liste elettorali per intercettare ogni fetta di consenso possibile. Il Partito Democratico occuperà una posizione centrale in questo assetto. Resta da chiarire, in vista dell’annuncio ufficiale di giovedì pomeriggio guidato da Crisafulli, se i Dem utilizzeranno il proprio simbolo ufficiale o se opteranno per un marchio differente, affiancato comunque da due liste civiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enna, Mirello punta al 40%: l’armata di 5 liste per saltare il ballottaggio

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