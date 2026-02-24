Riforma elettorale | 40% e addio al ballottaggio Golletti

Arnaldo Golletti, esponente della Lista d’Attesa, denuncia che la proposta di riforma elettorale ridurrà al 40% il quorum e eliminerà il ballottaggio. Questa modifica, secondo lui, potrebbe alterare profondamente le modalità di scelta dei sindaci, innescando cambiamenti significativi nel sistema politico locale. La proposta, che sta facendo discutere, prevede modifiche sostanziali alle regole di elezione. La discussione pubblica si intensifica intorno a questa proposta di legge.

Una riforma che stravolge la democrazia. Arnaldo Golletti, esponente della Lista d’Attesa, ha lanciato un allarme sulla proposta di legge che potrebbe cambiare radicalmente il sistema elettorale per i sindaci. La norma, che mira a eliminare il ballottaggio per i candidati che superano il 40% dei voti, rischia di stravolgere il principio democratico della partecipazione cittadina. Golletti non usa mezzi termini: secondo lui, così si uccide la democrazia. La sua critica è netta e senza compromessi. La proposta, se approvata, modificherebbe la legge 8193, consentendo l’elezione diretta del sindaco senza il confronto finale tra i candidati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: “Spero collaborino tutti alle nuove regole”Il presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità del ballottaggio nella nuova legge elettorale, auspicando il coinvolgimento di tutti per un quadro normativo più inclusivo.

Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: Spero collaborino tutti alle nuove regole – Il videoIl presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità di introdurre il ballottaggio anche in casi di stretta distanza tra le coalizioni, suggerendo una revisione delle regole elettorali.

