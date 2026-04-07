Energia estrema a 4.500 metri | la Cina sfida i limiti del sole

Una grande azienda cinese ha avviato un impianto solare situato a 4.500 metri di altezza. L’impianto si trova in una regione montuosa e rappresenta uno dei progetti più elevati al mondo di questa tipologia. La società ha riferito di aver installato numerosi pannelli fotovoltaici per sfruttare l’energia del sole in un’area difficile da raggiungere. L’obiettivo dichiarato è aumentare la produzione di energia pulita in ambienti remoti.

La China General Nuclear Power Group, col gigante di Shenzhen nel Guangdong, ha dato il via a un imponente impianto solare situato a 4.550 metri di quota nella contea di Damxung, all’interno del capoluogo regionale di Lhasa, nello Xizang. L’opera nasce per sfruttare l’elevata radiazione solare della regione sud-ovest della Cina, integrando tecnologie termiche e fotovoltaiche per garantire una produzione energetica costante, superando i limiti dell’intermittenza tipici delle fonti. Ingegneria estrema tra specchi parabolici e sali fusi. Il cuore tecnologico del sito poggia su collettori a concentrazione da 50 MW, che utilizzano specchi parabolici lineari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia estrema a 4.500 metri: la Cina sfida i limiti del sole Tre sub: sfida estrema sotto il ghiaccio a 2.500 metriUna sfida estrema attende tre professionisti nel cuore delle Dolomiti, dove il lago d'Antermoia si trasforma in un ambiente lunare e magico. Siderno sfida i limiti: 549 metri di Sguta per un record epicoSiderno ha celebrato l’ultima edizione della Sguta il 7 aprile 2026, raggiungendo una lunghezza record di 549 metri per il tipico dolce pasquale e... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Argomenti più discussi: Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti; Guerra in Iran spinge il petrolio oltre 112$: ENI vola a Milano, oro ai massimi; Fmi, Pil Usa a +2,4% nel 2026, rischio inflazione da prezzi energia; Irena: rinnovabili, crescita da record nel 2025. Il termine lockdown energetico inizia a emergere nel dibattito europeo. L'allarme nasce dalle tensioni sul mercato dell'energia e dei carburanti, aggravate dagli scenari geopolitici internazionali. L'ipotesi più estrema è quella di un razionamento energetico: una - facebook.com facebook