Siderno sfida i limiti | 549 metri di Sguta per un record epico

Il 7 aprile 2026, Siderno ha ospitato l’edizione della Sguta, il tradizionale dolce pasquale, raggiungendo la lunghezza di 549 metri. Questa si è rivelata la versione più lunga mai realizzata, con un numero di partecipanti che ha superato ogni precedente edizione. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, confermando l’interesse e la partecipazione della comunità locale.

Siderno ha celebrato l’ultima edizione della Sguta il 7 aprile 2026, raggiungendo una lunghezza record di 549 metri per il tipico dolce pasquale e registrando un numero senza precedenti di partecipanti. L’evento, che rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario primaverile locale, ha la comunità riunirsi attorno a una creazione dolciaria che ha superato i risultati delle edizioni passate. La partecipazione massiccia di residenti e turisti ha trasformato il pomeriggio in un momento di forte aggregazione sociale. Il motore umano dietro i 549 metri di dolce. Il traguardo raggiunto non è solo una questione di numeri, ma il risultato di una coordinazione tra diverse anime della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siderno sfida i limiti: 549 metri di Sguta per un record epico Pasquetta a Siderno, tutto pronto per la Sguta da record: bontà infinita e degustazione in piazzaRicco il programma dell'evento pasquale della Costa dei Gelsomini che ogni anno con la bontà del dolce gulliveriano richiama l'attenzione di reggini... Diaz sfida il record: 18,29 metri al Golden Gala di RomaAndy Diaz ha fissato il 4 giugno come data per sfidare il primato mondiale del salto triplo.