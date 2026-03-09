Energia in tempesta | la crisi mediorientale riporta la Russia al centro del mercato globale

La crisi in Medio Oriente coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, generando tensioni che influenzano i mercati energetici mondiali. Le ostilità hanno fatto salire i prezzi di gas e petrolio, mentre la regione resta al centro di un acceso conflitto. La situazione porta la Russia, principale esportatore di energia, a riacquistare un ruolo chiave nel mercato globale.

Il Medio Oriente va a fuoco, ma il resto del mondo non è al riparo dalla nube di fumo in arrivo. Le ostilità tra Stati Uniti, Israele e l’Iran hanno già dei riverberi sugli equilibri energetici globali, provocando o scillazioni nei prezzi di gas e petrolio. Attenzione, però, perché tra i due litiganti (se consideriamo Washington e Tel Aviv un blocco unico), il terzo gode: Mosca potrebbe tornare centrale nella rete di approvvigionamento energetico, soprattutto dopo la chiusura parziale di alcuni canali del traffico delle risorse come lo Stretto di Hormuz. Il Cremlino, dunque, guarda con grande interesse all’evolversi della situazione, pronto a rimettersi in gioco dopo l’isolamento impostogli a causa della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

