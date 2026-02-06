Le poste di Reggio Emilia stanno adottando nuove misure per risparmiare energia. In molti uffici postali si sono avviate azioni concrete per rendere gli edifici più efficienti e sostenibili. Poste Italiane ha lanciato il progetto “Smart Building” per ridurre i consumi e migliorare la gestione energetica degli uffici sul territorio.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 - In gran parte del territorio reggiano gli uffici postali diventano più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane. Un progetto che nei mesi scorsi era stato realizzato in soli cinque primi uffici (Montecchio, Bagnolo in Piano, Cavriago, Fabbrico e San Martino in Rio) e che oggi si è esteso ad altri 33 uffici della provincia, tra cui anche il Centro Direzionale in via Eritrea o gli uffici più piccoli del territorio come Rolo, Carpineti, Villa Minozzo, Viano, Baiso e Vetto. Si tratta di un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti negli uffici postali e nelle altre sedi aziendali, che garantirà l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, alle Poste consumo "intelligente" dell'energia

Approfondimenti su Reggio Emilia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Argomenti discussi: Reggio Emilia: anni di disservizi in Poste Italiane, lavoratori penalizzati e cittadini coinvolti. È tempo di risposte concrete.; BOXi, il postino-robot di Poste Italiane per le consegne del futuro; Lavoro con Poste Italiane come Portalettere in tutta Italia; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure.

Lavori alle Poste, il sindaco protestaEra stata accolta con grande favore, nei giorni scorsi, la notizia dell’anticipazione dei lavori di riqualificazione già previsti alle Poste di Reggiolo, per poter riaprire al più presto un rinnovato ... ilrestodelcarlino.it

Caldo infernale alle Poste. Oggi uffici chiusi per lavoriGUASTALLAAttivati tre condizionatori portatili alle Poste di Guastalla. Ma le temperature continuano a essere roventi. Anche ieri, alle 9 del mattino, si registravano 33-34 gradi (poi arrivati a 36 ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Reggio Emilia aderisce al Manifesto dei diritti alla vita fino alla fine, promosso nell’ambito del progetto InVita – Percorsi e azioni per la creazione di Caring Communities, coordinato da CSV Emilia. Il Manifesto è il risultato di un percorso condiviso facebook

15 punti e i liberi che decidono il match contro Reggio Emilia per Erick Green #TuttoUnAltroSport x.com