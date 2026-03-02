Meloni decapitata al Carnevale popolare di Reggio Emilia | il video shock

Scoppia la polemica a Reggio Emilia per una ghigliottina di cartone sotto la quale sono finite delle sagome raffiguranti le teste del premier Giorgia Meloni, ma anche quelle di altri leader internazionali, come Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin ed Elon Musk. Ai piedi della ghigliottina una scritta "Collezionali tutti", riferita alle varie teste di cartone dei leader.È quanto accaduto al "Carnevale popolare" organizzato in un parco a Reggio Emilia sabato 28 febbraio, da varie realtà della galassia antagonista locale. Tra queste il centro sociale Casa Bettola che, a seguito delle critiche ricevute, ha cercato di ridimensionare spiegando che si è trattato di "una carnevalata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ecco come certi centri sociali promuovono valori come tolleranza e rispetto di cui tanto si vantano. Quello andato in scena a Reggio Emilia durante il carnevale è uno spettacolo degradante che non diverte nessuno. La loro violenza, seppur simbolica, è il segn - facebook.com facebook