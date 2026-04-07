Enel sotto assedio in Brasile | rischio revoca a San Paolo e crepe nella strategia italiana in America Latina

Enel si trova al centro di una crisi in Brasile, con il rischio di perdita delle concessioni a San Paolo e difficoltà nella sua strategia in America Latina. La questione coinvolge aspetti legali e regolamentari, creando tensioni che vanno oltre il settore energetico. La società italiana affronta sfide che potrebbero influenzare le sue operazioni e la presenza nella regione, mentre le autorità locali e gli enti regolatori sono coinvolti nelle decisioni in corso.

Il colosso energetico italiano Enel torna al centro di una crisi che va ben oltre i confini aziendali e si inserisce in una partita geopolitica più ampia. Il tribunale federale di Brasilia ha infatti revocato la misura cautelare che aveva bloccato il procedimento amministrativo avviato dall’Agenzia nazionale per l’energia elettrica (Aneel) contro Enel San Paolo, consentendo la ripresa immediata dell’iter che potrebbe culminare nella revoca della concessione per la distribuzione elettrica nella più grande metropoli del Brasile. La decisione rappresenta una sconfitta netta per la linea difensiva dell’azienda. I giudici hanno escluso qualsiasi irregolarità nel procedimento, sottolineando come siano stati pienamente rispettati il contraddittorio e il diritto di difesa. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Enel sotto assedio in Brasile: rischio revoca a San Paolo e crepe nella strategia italiana in America Latina America Week – L’episodio che mostra i nuovi orizzonti dell’America Latina nella diplomazia internazionaleNel cuore dell’Europa e del Mediterraneo, nel mezzo di un’area geografica che sembra una mappa del futuro, si sta disegnando un nuovo scenario... Leggi anche: Presentazione del libro 'Di Brasile e America Latina' al Circolo Arci Alberone