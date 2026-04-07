Emissione del conguaglio Tari 2025 l' avviso in consegna a tutte le utenze

Sono state inviate le comunicazioni di pagamento a saldo del conguaglio Tari per il 2025, con scadenza fissata al 30 aprile. Le utenze di tutte le tipologie stanno ricevendo gli avvisi, che indicano l’importo da versare per l’anno in corso. La procedura riguarda le utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di completare il versamento entro la data stabilita.

È in corso l'emissione degli avvisi di pagamento a saldo del conguaglio Tari - la tariffa sui rifiuti - relativamente all'annualità 2025, con scadenza entro il 30 aprile prossimo. Tutti i titolari di utenze, pertanto, stanno ricevendo via posta la lettera relativa al conguaglio, anche nel caso in cui non sia dovuto alcun importo ulteriore: ciò avviene perché, con il passaggio dalla Tari alla nuova tariffa corrispettiva (TCP), che entra in vigore dal 2026, è necessaria una formalizzazione contabile. Qualora i cittadini interessati siano beneficiari del Bonus Rifiuti, in linea con quanto previsto dalla delibera Arera n. 355 del 2025 (articolo 10, comma 5), il riconoscimento dell'agevolazione verrà riportato - come diminuzione del corrispettivo da pagare - nella seconda fattura TCP del 2026. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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