Nel procedimento davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’imputato è stato assolto da tutte le accuse relative all’attivazione di utenze telefoniche con dati altrui. La decisione, che si conclude con un pronunciamento favorevole, rappresenta un importante risultato nel rispetto delle procedure giudiziarie. La sentenza testimonia l’attenzione dei giudici nel valutare attentamente ogni aspetto del caso, garantendo un giudizio equo e basato su elementi concreti.

Si chiude con una doppia decisione favorevole all’imputato il processo celebrato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice Luigi Ferraiuolo ha infatti dichiarato improcedibile l’accusa di truffa e ha assolto, perché il fatto non sussiste, Filippo D., 51enne finito a giudizio per una vicenda legata all’attivazione di utenze telefoniche. I fatti risalgono al novembre 2018 e si sarebbero verificati a Castel Volturno. Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato, indicato come procacciatore di contratti per una società di servizi collegata a un operatore di telefonia, avrebbe attivato due linee fisse e una scheda sim utilizzando i dati anagrafici di un’altra persona, facendole risultare intestate a quest’ultima e puntando così a incassare le provvigioni previste per le nuove attivazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Rubano 28 testine in plastica danneggiando le utenze telefoniche

Leggi anche: Maltrattata e abusata per 27 anni, ma le accuse non reggono: assolto il marito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Attiva utenze telefoniche con dati altrui ma viene assolto da tutte le accuse - Per quanto riguarda l’ulteriore accusa, il giudice ha escluso la configurabilità del reato, evidenziando come la semplice apposizione di una firma su un modulo non integri una reale e penalmente ... casertanews.it