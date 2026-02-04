Fossacesia contro i furbetti della Tari | un gruppo di lavoro per recuperare le somme non pagate e le utenze non censite

L’amministrazione di Fossacesia mette in campo un nuovo piano per controllare meglio la tassa sui rifiuti. Hanno formato un gruppo di lavoro che si occuperà di recuperare le somme non pagate e di individuare le utenze non censite. L’obiettivo è ridurre le evasioni e, col tempo, alleggerire le bollette per le famiglie. La gestione della Tari diventa più stringente, con controlli più severi e interventi mirati.

