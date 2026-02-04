Fossacesia contro i furbetti della Tari | un gruppo di lavoro per recuperare le somme non pagate e le utenze non censite
L’amministrazione di Fossacesia mette in campo un nuovo piano per controllare meglio la tassa sui rifiuti. Hanno formato un gruppo di lavoro che si occuperà di recuperare le somme non pagate e di individuare le utenze non censite. L’obiettivo è ridurre le evasioni e, col tempo, alleggerire le bollette per le famiglie. La gestione della Tari diventa più stringente, con controlli più severi e interventi mirati.
L’amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la riorganizzazione del sistema di gestione e controllo della Tari, la tassa sui rifiuti, con l’obiettivo di recuperare evasione e morosità e ridurre, nel tempo, il peso delle bollette per i cittadini. Il nuovo percorso è stato definito nella.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Fossacesia Tari
Rottamazione Comuni e Regioni in Manovra per le multe e Tari non pagate
L’esperta del Gruppo di Lavoro Onu contro le Sparizioni Forzate Aua Baldé a TPI: “Le vittime registrate in Sudan non sono nemmeno la punta dell’iceberg”
Ultime notizie su Fossacesia Tari
Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti: pioggia di multe e denunceNon si ferma la battaglia del Comune di Agrigento contro chi deturpa il decoro urbano. Il bilancio del mese di gennaio tracciato dalla Polizia Locale parla chiaro: l’attenzione verso il corretto ... lasicilia.it
Fiamme gialle e Comune contro i furbettiGuerra ai furbetti e all’abusivismo. Con questo intento, nei giorni scorsi, è stata siglata un’importante collaborazione: al tavolo il ... msn.com
Fossacesia celebra i suoi Negozi Storici! Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la delibera per il riconoscimento dei Negozi Storici della nostra città. Un passo importante per valorizzare il patrimonio commerciale, culturale e sociale di Fossace - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.