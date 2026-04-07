Un nuovo spot pubblicitario di Kiko Milano presenta una scena che richiama una commedia romantica, con Emily Ratajkowski come protagonista. Nel video, l’attrice si traveste in modo da sembrare parte di una storia d’amore tra due personaggi femminili. La pubblicità mette in scena una narrazione in cui si esplora il tema degli opposti che si attraggono, concentrandosi sul settore della bellezza.

In un mondo in cui gli opposti si attraggono, è possibile trovare il “ perfect match ”? Kiko Milano ne è convinta, almeno quando si tratta di beauty. Il colosso italiano ha scelto Emily Ratajkowski come volto della campagna per la collezione Love Fusion, ispirandosi a una “rom com” per presentare il nuovo fondotinta che è anche skincare. Emily Ratajkowski protagonista di uno spot beauty che è una rom com. « Quando la skincare si innamora del make-up, tu splendi », è il claim della nuova linea, che comprende tre prodotti per ottenere un incarnato impeccabile e radioso: correttore, fondotinta e illuminante che assicurano 24 ore di idratazione, 24 ore di protezione della barriera cutanea e 16 ore di tenuta, il tutto in una formula traspirante disponibile in 49 tonalità e ovviamente unisex. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emily Ratajkowski protagonista di uno spot beauty travestito da rom-com

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Temi più discussi: Emily Ratajkowski e il suo approccio alla bellezza: Adoro avere un aspetto curato, ma non voglio sentirmi come se indossassi una maschera; Beauty and the Bag: la nuova campagna Gucci con Kate Moss ed Emily Ratajkowski; Ebbene sì, leggings e skinny sono tornati: ecco come abbinarli; La Gucci Giglio è la maxi it-bag che risolve il look in un attimo.

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La modella è il volto di Love Fusion, la nuova linea che celebra l'incontro tra make-up e trattamento di KIKO Milano. Il prodotto star Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation, il primo fondotinta ibrido del brand che, come dice Ratajkowski, è incredibilme x.com