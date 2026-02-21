Emily Ratajkowski ufficializza la storia con il regista Romain Gavras con foto da film

Emily Ratajkowski ha condiviso pubblicamente la sua relazione con il regista Romain Gavras, dopo settimane di speculazioni. La modella ha postato una foto dal set di un nuovo film, confermando il legame tra i due. La coppia si mostra felice e vicina, mentre emergono dettagli sulla loro frequentazione. La scoperta ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, curiosi di capire se questa storia durerà nel tempo.

© Vanityfair.it - Emily Ratajkowski ufficializza la storia con il regista Romain Gavras con foto da film

A fare definitivamente chiarezza è stata proprio lei. L'influencer, modella, scrittrice e attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello in compagnia di Gavras che sa di ufficialità. Nella prima foto, dal gusto un po' rétro, lui la abbraccia e sembra sussurrarle qualcosa all'orecchio mentre lei impugna un calice di vino. Poi scatti sotto la neve, la foto di loro a tavola, la mano di lui poggiata sulla schiena di lei (intenta a fare la linguaccia alla fotocamera), immagini di Emrata in hotel presumibilmente scattate dal regista e, infine, uno scatto delle loro sneakers, punta contro punta.