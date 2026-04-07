Giovedì 9 aprile alle 20.45, Villa Truffini a Tradate ospiterà un incontro pubblico sulla crisi abitativa, organizzato dalle Acli di Tradate. La serata vedrà la partecipazione di don Matteo Rivolta, che illustrerà i diversi aspetti della povertà legata alla casa nella zona. L’evento intende offrire uno spazio di discussione sulla situazione attuale e sulle difficoltà di molte persone nel trovare un alloggio adeguato.

Giovedì 9 aprile, alle ore 20.45, Villa Truffini ospiterà un incontro pubblico dedicato alla crisi abitativa, organizzato dalle Acli di Tradate con la partecipazione di don Matteo Rivolta. L’evento si inserisce in un percorso più ampio intitolato Le povertà moderne. Riscoprire le radici delle Acli, promosso dal Circolo Acli di Tradate insieme alla zona Acli locale. Si tratta del secondo appuntamento di una serie di tre momenti di riflessione volti a esplorare le fragilità della società attuale. Il contesto dell’iniziativa è legato anche alle celebrazioni per l’80esimo anniversario del Circolo Acli Mario Rimoldi di Tradate. L’accesso alla serata sarà per tutti i cittadini che desiderano partecipare al dibattito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza casa a Tradate: don Rivolta svela i volti della povertà

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