La casa rappresenta un elemento fondamentale per il benessere delle persone, ma l’emergenza abitativa sta contribuendo all’aumento delle povertà. A Bergamo, il convegno organizzato dalla Caritas diocesana analizza come le difficoltà nel trovare un alloggio stabile influenzino il tessuto sociale, in un contesto di cambiamenti legati anche al lavoro e all’ascolto. Un’occasione per riflettere sui circa 50 anni di attività e sulle sfide attuali.

IL CONVEGNO. Casa, lavoro e ascolto: così cambia la povertà a Bergamo. I dati della Caritas diocesana bergamasca a 50 anni dalla fondazione. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 24 gennaio. L’emergenza abitativa è oggi il bisogno più rilevante tra quelli rilevati dalla Caritas di Bergamo. Secondo l’Osservatorio delle povertà e delle risorse, la mancanza di una casa stabile ha superato difficoltà economiche e lavorative, diventando il principale fattore di vulnerabilità per persone e famiglie, soprattutto giovani adulti. Da questa consapevolezza è nato il convegno promosso dalla Diocesi alla Fondazione Angelo Custode, occasione per rileggere mezzo secolo di impegno della Caritas diocesana e per riflettere su povertà sempre più complesse: non solo mancanza di reddito, ma solitudini, fragilità educative, esclusione sociale e difficoltà di accesso ai diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La casa prima di tutto: l’emergenza abitativa al centro delle nuove povertà - Video

Leggi anche: Dossier sulla povertà tra disoccupazione ed emergenza abitativa: "Lotta a disuguaglianze per invertire tendenza"

"L'emergenza abitativa sia priorità del governo", Bari tra le città italiane in prima linea per un 'piano casa nazionale'Bari si distingue tra le città italiane per la proposta di un piano casa nazionale, mirato a risolvere l'emergenza abitativa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bonus prima casa: guida alle nuove scadenze tra 12 e 24 mesi; Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: termini diversi in caso di vendita preventiva e rivendita postuma; La casa prima di tutto: l’emergenza abitativa al centro delle nuove povertà - Video; Comprare casa prima dei 40 anni: più di un under 36 su tre ha chiesto l’intervento del Fondo Garanzia Prima Casa.

Novità franchigie Prima CasaBuongiorno, sono un Militare proprietario di una 'prima casa ' nel luogo in cui fino a poco tempo fa prestavo servizio. Da poco sono stato trasferito in una nuova sede dove vivo in un appartamento in ... corriere.it

Prima casa, residenza e smart working: rischio di perdere le agevolazioni se cambio dopo alcuni anni?Buongiorno, sto acquistando la mia prima casa e conto di trasferirvi la residenza entro pochi mesi dal rogito. L'immobile però è piuttosto lontano dalla mia sede di lavoro e oggi riesco a gestire la c ... corriere.it

A casa prima di sera Riley Sager Innanzitutto grazie a voi per il consiglio nel leggerlo e nel farmelo scoprire. Ben scritto, scorrevole, ti tiene con il fiato sospeso e sempre con un pizzico di paura per poi arrivare ad una degna conclusione inaspettata. Consigliati - facebook.com facebook

Casa, lavoro e ascolto: così cambia la povertà a Bergamo. I dati della Caritas diocesana bergamasca a 50 anni dalla fondazione. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 24 gennaio. x.com