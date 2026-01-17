Emergenza casa e povertà | nel Distretto di Riccione già seguite 70 persone dalle Stazioni di posta
Nel Distretto di Riccione, le “Stazioni di posta” offrono supporto a 70 persone in situazione di emergenza abitativa e povertà. L’obiettivo è contrastare l’esclusione sociale, fornendo servizi di consulenza, orientamento e assistenza alle persone più fragili del territorio, contribuendo a migliorare la loro condizione e favorire un percorso di reinserimento sociale.
Mirano a contrastare le situazioni di grave esclusione sociale e a garantire servizi di supporto, consulenza e orientamento in favore delle persone più fragili del territorio del Distretto socio-sanitario di Riccione. Sono le “Stazioni di posta”, gli sportelli multidisciplinari che, attivi dal luglio 2025 a Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano, stanno seguendo circa 70 casi nei primi sei mesi di attività. Il progetto, di cui il Comune di Riccione è ente capofila, è finanziato per 170mila euro con i fondi Pnrr e prevede un’attività di consulenza e accompagnamento per persone adulte in situazione di grave marginalità o a rischio di diventarlo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
