Napoli stop all’emergenza abitativa | al via il recupero di 30mila alloggi pubblici

A Napoli è iniziato il recupero di circa 30.000 alloggi pubblici abbandonati o inutilizzati. L’operazione riguarda l’intera città e mira a riqualificare aree che versano in stato di abbandono, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa. L’intervento coinvolge enti locali e amministrazioni pubbliche per riattivare spazi inutilizzati e migliorare le condizioni di vita nella città.

Napoli, 5 marzo 2026 – Per Napoli sarà una vera e propria boccata d’ossigeno. Per due ragioni. La prima è che sarà possibile riqualificare intere aree della città dove ci sono immobili pubblici abbandonati o inutilizzati. La seconda è che questi edifici, una volta recuperati, potranno essere immessi sul mercato a canoni agevolati o assegnati a famiglie in difficoltà. Domani, al Consiglio dei ministri, approderà il primo decreto del Piano casa annunciato dall’esecutivo nella manovra economica. Si partirà con un primo stanziamento di 945 milioni di euro, destinato proprio al recupero degli edifici residenziali pubblici abbandonati. In Italia ne sono più o meno 60mila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Emergenza abitativa. Recupero alloggi Erp, piano da 230mila euro: "Aiutare le fasce deboli"La Giunta ha dato il via libera al ‘Programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica’, affidando...

Emergenza abitativa, Diritti in Comune attacca la giunta: "76 minori albergati ma restano vuoti 162 alloggi pubblici"“Siamo giunti alla fine dell’anno e, ancora una volta, a pochi giorni dalla discussione del bilancio preventivo torniamo a denunciare la totale...

