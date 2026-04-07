emergency | 9 aprile rassegna trovare le parole

Giovedì 9 aprile alle ore 19.00, Casa EMERGENCY ospiterà la presentazione del libro Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina di Marta Serafini (Fuoriscena 2026), giornalista e inviata di esteri de Il Corriere della Sera. La giornalista nel suo libro traccia un collegamento ideale tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Trovare le parole", dialoghi per ripudiare la guerra - Emergency MilanoDal 5 al 17 marzo torna a Casa EMERGENCY la rassegna culturale “Trovare le parole” che con una serie di incontri e dibattiti animerà la sede...

Emergency, dall’installazione per i morti di Gaza agli appuntamenti culturali: “Trovare le parole” e ripudiare la guerraMilano, 5 marzo 2026 – Un'installazione di impatto emotivo e di grande valore educativo, sociale e politico per rendere visibile ciò che non deve...