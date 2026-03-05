Emergency dall’installazione per i morti di Gaza agli appuntamenti culturali | Trovare le parole e ripudiare la guerra

Un'installazione a Milano coinvolge la comunità attraverso un progetto dedicato alle vittime di Gaza, cercando di suscitare riflessioni sulle conseguenze della guerra. Contemporaneamente, si svolgono vari appuntamenti culturali con l’obiettivo di trovare le parole giuste per condannare il conflitto e promuovere il dialogo. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo e a stimolare una discussione pubblica sui temi della pace.

Milano, 5 marzo 2026 – Un'installazione di impatto emotivo e di grande valore educativo, sociale e politico per rendere visibile ciò che non deve essere dimenticato. Da oggi al 25 marzo nel giardino di Casa EMERGENCY, in via di Santa Croce 19, a Milano, sarà esposta l'installazione "Un nome, un bambino. Un nome, una bambina" di ”La scuola per la Palestina”. Un altro lato dell'installazione L'opera collettiva è nata grazie all'impegno di una rete di educatori, educatrici e insegnanti che, insieme ai genitori e agli alunni di 39 scuole dell'infanzia di Brescia, hanno scritto nomi ed età di 20mila bambini e bambine morte nella Striscia di Gaza dall'ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

