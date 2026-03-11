Trovare le parole dialoghi per ripudiare la guerra - Emergency Milano

Dal 5 al 17 marzo a Milano, presso la sede di Emergency in via Santa Croce 19, si terrà la rassegna culturale “Trovare le parole”. L’evento prevede una serie di incontri e dibattiti dedicati a dialoghi contro la guerra, con l’obiettivo di promuovere discussioni su temi legati ai conflitti e alla pace. La manifestazione coinvolge diverse personalità e rappresentanti di associazioni.

Dal 5 al 17 marzo torna a Casa EMERGENCY la rassegna culturale "Trovare le parole" che con una serie di incontri e dibattiti animerà la sede dell'associazione, in via Santa Croce 19, a Milano.Possono le parole costruire la pace? È possibile ricreare una società fondata sui valori del vivere.