Vallefoglia vince la Challenge Cup! L’Italia festeggia il primo trofeo in Europa Bici e Omoruyi decisive

Vallefoglia ha conquistato la Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria in una partita decisiva, grazie alle prestazioni di Bici e Omoruyi, che si sono distinte durante l'incontro. La vittoria segna il primo trofeo europeo per la formazione, che ha battuto le avversarie in finale.

Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza alle spalle della Champions League e della CEV Cup. La squadra marchigiana ha alzato al cielo il trofeo ad Atene, dove ha sconfitto il Panathinaikos per 3-0 (25-20; 27-25; 25-16) nella finale di ritorno, dopo essersi imposta al tie-break nel match d’andata disputato settimana scorsa di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena. Alla prima apparizione della loro storia in campo continentale, le Tigri sono subito riuscite a fare festa, mettendo le mani sulla coppa con pieno merito, dopo essersi salvate in rimonta al golden set al primo turno e avere poi inanellato una serie di prestazioni decisamente convincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vallefoglia vince la Challenge Cup! L’Italia festeggia il primo trofeo in Europa, Bici e Omoruyi decisive Articoli correlati Volley femminile, Vallefoglia ipoteca le semifinali di Challenge Cup: Giovannini e Omoruyi spalleggiano BiciVallefoglia prosegue nel proprio brillante cammino europeo, alla sua prima apparizione in eventi internazionali, ipotecando la qualificazione alle... Vallefoglia sbriga la pratica Fatum e si regala i quarti di Challenge Cup, Omoruyi in doppia cifraVallefoglia ha sconfitto il Fatum Nyíregyháza con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-13; 25-19), replicando così il risultato ottenuto nell’andata... Contenuti utili per approfondire Vallefoglia vince la Challenge Cup... Temi più discussi: Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vince l’andata della Finale di Challenge Cup; Megabox a un passo dal trofeo: vince l’andata della finale di Challenge cup; Challenge Cup: Vallefoglia vince la finale d'andata con il Panathinaikos; Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox cerca l’allungo decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 23-14 Diagonale vincente di Lampkwoska da ... oasport.it La Megabox trionfa ad Atene e porta a Vallefoglia la Challenge CupTrionfo Megabox. Vallefoglia vince agevolmente a Atene, nella tana del Panathinaikos, la finale di ritorno aggiudicandosi la Challenge Cup (bissando così anche il successo ... corriereadriatico.it DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la finale di ritorno della Challenge Cup. Vallefoglia prova a completare l'opera in Grecia dopo la vittoria per 3-2 dell'andata. facebook Champions volley femminile, il programma del ritorno dei quarti. Su Sky anche la finale di Challenge Cup #SkySport #Volley #SkyVolley x.com