Durante la festa di Pasquetta, la figlia di Luka Modric ha vinto la Garino Cup con la maglia del Milan nella categoria Under 13 a Torino. La finale si è conclusa con la squadra di Ema che ha battuto la Juventus. Il giocatore ha assistito alla partita da remoto, seguendola tramite FaceTime. La vittoria si è aggiunta alle attività sportive dei più giovani, con una finale molto combattuta.

Modric vince a Pasquetta con il Milan, sorride e festeggia. Non è una realtà parallela, è solo. un'altra Modric. Ema Modric, figlia di Luka, in giornata ha vinto la finale della Garino Cup, torneo Esordienti (Under 13) nel torinese. Nella foto simbolo, ha il sorriso gentile di famiglia mentre tiene in mano una coppa più grande di lei. Luka, in questa giornata di avvicinamento allo scontro diretto del Maradona, ha trovato il tempo per tifare per la figlia. Si è collegato da Napoli e ha visto un pezzo di partita su FaceTime, emozionato come la moglie Vanja e gli altri figli, Ivano e Sofia. Alla fine, tutti contenti per il primo trofeo di Ema in maglia rossonera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è una Modric che vince a Pasquetta: la figlia Ema conquista la Garino Cup col Milan

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