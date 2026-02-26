Gisele Bündchen svela la routine post parto per addominali scolpiti

Gisele Bündchen ha deciso di condividere la sua routine di allenamento post parto. La modella mostra come si tiene in forma e mantiene gli addominali scolpiti. In un video, spiega i movimenti che svolge quotidianamente. Il suo obiettivo è aiutare le donne a sentirsi bene con il proprio corpo dopo aver avuto un bambino. La sua esperienza si rivolge a chi cerca motivazione e consigli pratici.

La supermodella brasiliana ha deciso di condividere su Instagram un video in cui mostra gli esercizi per il core cui si è dedicata per ritrovare la forma fisica dopo la nascita del figlio River Gisele Bündchen si cala nei panni di personal trainer e decide di condividere il suo allenamento per aiutare tutte le donne a ritrovare sicurezza nel proprio corpo dopo il parto (e non solo). La supermodella brasiliana ha deciso di condividere su Instagram un video in cui mostra gli esercizi per il core cui si è dedicata per ritrovare la forma fisica dopo la nascita del figlio River, a febbraio 2025. «Ho promesso alle ragazze del mio corso di Pilates che avrei registrato questo per loro e poi ho pensato che anche altre donne potessero trarne beneficio, quindi eccolo qui. 🔗 Leggi su Amica.it

