Alvaro Morata ha condiviso sui social un post di Alice Campello, nel quale le ha rivolto gli auguri di buon compleanno. L'atto è stato pubblicato sulla sua pagina online, attirando l'attenzione dei follower. La condivisione di Morata è immediatamente visibile e visibile a tutti gli utenti che seguono i due sui social network.

Si è parlato tanto della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello ma oggi c’è qualcosa di diverso. Il calciatore ha ricondiviso sui suoi social uno scatto pubblicato dall’influencer in precedenza, facendo gli auguri di compleanno alla ex moglie. ma nella foto non sono insieme. Cosa sta succedendo tra i due? Quali sono le evoluzioni? Sono mesi che non vediamo sui social una foto di Alvaro Morata e Alice Campello ma oggi c’è qualcosa di diverso. Proprio ieri, 4 marzo, era il compleanno dell’influencer, tanto che lei stessa aveva condiviso sui social uno scatto di sè con su scritto “ultimo giorno con 30 anni “. Erano molti i fan ad aspettarsi gli auguri di Morata, ebbene così è stato, poichè il calciatore ha ripubblicato sulla storia il post di Alice, accompagnandolo con una frase: “Buon compleanno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alvaro Morata, gli auguri di compleanno ad Alice Campello

