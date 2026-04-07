Nella giornata di oggi scade l’ultimatum del presidente americano rivolto all’Iran, considerato ormai ultimo tentativo di arrivare a un accordo. La possibilità di negoziato sembra ridotta a poche ore, e le tensioni tra le parti restano alte. La situazione si svolge in un clima di incertezza, con il rischio che possano esserci sviluppi improvvisi o decisioni unilaterali.

Si fa presto a dire ‘negoziato’. Oggi scade l’ultimatum, quello pare definitivo, del presidente americano Trump per trovare un accordo con Teheran. E se gli Stati Uniti si preparano a far vivere all’ Iran ‘l’inferno’, Israele ieri ha bombardato per ben due volte il South Pars, il giacimento di gas naturale più grande del mondo che, da solo, rappresenta l’85% della produzione di gas della Repubblica Islamica. TEMPO SCADUTO? Oggi alle 20 americane (le 2 di notte in Italia) scade l’ultimatum del presidente Trump per trovare un accordo, ma il tycoon, almeno a parole, ha già avviato l’escalation. In un post pubblicato fra domenica e lunedì e non ripetibile per il tono particolarmente violento e i turpiloqui utilizzati, il numero uno della Casa Bianca ha intimato agli ayatollah. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Elimino l’Iran in una notte"

Trump: ‘L’Iran può essere eliminato in una notte’L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”.

L'ultimatum di Trump all'Iran: possiamo distruggervi in una notteL'Iran intero "potrebbe essere eliminato in una sola notte e questa notte potrebbe arrivare domani".

Trump: Iran Can be Taken Out in One Night

Temi più discussi: L’Iran si può eliminare in una notte. Forse questa; Trump: L'Iran può essere eliminato in una notte. Il popolo è disposto a soffrire per avere la libertà; Trump: Iran può essere eliminato in una notte, anche martedì'. VIDEO; Medio Oriente, le dichiarazioni di Trump: L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani VIDEO.

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