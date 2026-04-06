Durante una conferenza stampa, un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran potrebbe essere eliminato in una notte e che questa possibilità potrebbe concretizzarsi già domani. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui scade un ultimatum per raggiungere un accordo, con l’orario limite fissato alle 20 ora di Washington. La frase ha suscitato attenzione per il suo tono minaccioso e per il riferimento temporale immediato.

L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una conferenza stampa riferendosi all’ìultimatum per raggiungere un accordo che scade domani alle 20 ora di Washington. “Dal punto di vista militare è stata una delle nostre migliori Pasque. Siamo qui per celebrare il successo di una delle missioni di salvataggio più complesse mai eseguite”, ha aggiunto. Martedì è la scadenza definitiva per l’Iran per fare un accordo. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver visto tutte le proposte. “Ho visto tutte le proposte che potere immaginare”, ha aggiunto. Per l’Iran “ho il miglior piano ma non ve lo dico”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘L’Iran può essere eliminato in una notte’

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Trump: Iran Can be Taken Out in One Night

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