Era difficile credere che mi volessero mi ci sono volute alcune settimane per capire che era una cosa seria Diego Forlan sul suo grande trasferimento al Manchester United nel 2002

Nel 2002, il Manchester United ha rafforzato il proprio reparto offensivo introducendo un quinto attaccante, sostenendo che all'inizio del secolo il successo del team fosse legato principalmente alla rotazione di quattro giocatori. La mossa ha rappresentato un cambiamento significativo nella strategia della squadra, che ha incluso anche l’ingaggio di un nuovo attaccante di alto livello. Questo investimento ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Si dice spesso che all’inizio del secolo, parte del dominio del Manchester United era dovuto alla rotazione di quattro attaccanti, ma nel 2002 ne aggiunse un quinto. Un quartetto composto da Ruud van Nistelrooy, Andy Cole, Dwight Yorke e Ole Gunnar Solskjaer era sicuramente una potenza di fuoco sufficiente per qualsiasi squadra, giusto? Sbagliato, in quella finestra di gennaio, i Red Devils si sono mossi per ingaggiare un giovane e promettente attaccante uruguaiano di nome Diego Forlan. Avrebbe dovuto firmare per il Middlesbrough, prima che la squadra di Sir Alex Ferguson rubasse la marcia sul lato nord-est e atterrasse l’allora 22enne con una mossa di 6,9 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Era difficile credere che mi volessero, mi ci sono volute alcune settimane per capire che era una cosa seria” Diego Forlan sul suo grande trasferimento al Manchester United nel 2002 Leggi anche: La verità dell’amica di Manuela Bianchi: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo” Leggi anche: La verità di Anastasia, l’amica di Manuela: “Mi disse che Dassilva era il suo respiro e che lui era molto protettivo” Devi volerlo più di chiunque altro. #cambiamento #crescita #disciplina #motivation #vita #abitudini