Nuovo presidente della Provincia | il Pd sostiene la candidatura di Angelo Pomes

Il nome di Angelo Pomes è al centro delle elezioni provinciali di Brindisi, dopo che il Pd ha deciso di sostenere la sua candidatura. La sua sfida più vicina è con Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, che ha già annunciato la propria candidatura. La competizione si svolgerà il 15 marzo, giorno in cui si voterà anche per il rinnovo del consiglio provinciale. La corsa si fa più intensa, con i due candidati che si preparano a presentare i loro programmi e le loro liste.

BRINDISI - Si profila un duello fra il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e l'omologo di Villa Castelli, Giovanni Barletta, in vista delle elezioni per l'elezione del presidente della Provincia e il rinnovo del consiglio provinciale, in programma il prossimo 15 marzo. Nei giorni scorsi, Barletta aveva ufficializzato la sua disponibilità alla candidatura. Nella giornata di ieri, Pomes ha incassato l'endorsement da parte dei sindaci Francesco Zaccaria (Fasano), Edmondo Moscatelli (San Pancrazio Salentino), Maria Lucia Argentieri (San Pietro Vernotico) ed Elio Ciccarese (Torchiarolo), firmatari di un documento congiunto, scaturito da una riunione della coalizione delle forze civiche e politiche alla base della maggioranza uscente in seno al consiglio provinciale.