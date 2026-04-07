Elezioni il centrodestra ha scelto Il candidato sindaco è Mario Ceriotti

Il centrodestra ha ufficializzato il nome del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Si tratta di Mario Ceriotti, settantacinquenne noto nel territorio. La sua candidatura è stata annunciata dai partiti che sostengono questa coalizione. L’obiettivo è ottenere il consenso degli elettori residenti a Cassano Magnago e Bienate, con l’intenzione di mantenere la guida amministrativa del paese.

È quello conosciuto del settantacinquenne Mario Ceriotti il volto scelto dai partiti di centrodestra per cercare di convincere gli elettori residenti a Cassano Magnago e Bienate a riconfermare questo schieramento alla guida amministrativa del paese. Mario Ceriotti come detto, è un personaggio molto noto in paese, già candidato sindaco in due precedenti appuntamenti elettorali, precisamente nel 2012 e nel 2017, sempre battuto dal candidato del centrosinistra, Carla Picco, e precedentemente eletto in più occasioni in Consiglio comunale (aveva assunto anche la carica di vicesindaco). Alla prossima chiamata alle urne per le Amministrative... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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