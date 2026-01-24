Mario Almici il candidato sindaco del centrodestra a Legnano | Concreto e con i piedi per terra

Mario Almici, candidato sindaco del centrodestra a Legnano, si presenta come una figura concreta e attenta alla gestione finanziaria. Durante la sua prima uscita pubblica presso la sede di Fratelli d’Italia, ha voluto condividere con la città un’immagine di sé sobria e determinata, focalizzata sulla cura del bilancio e sulla realizzazione di progetti concreti per il futuro di Legnano.

Legnano (Milano) – Concreto, rigoroso e con una naturale propensione alla cura del bilancio: è così che Mario Almici, nella sua prima uscita pubblica da candidato sindaco del centrodestra celebrata nella sede cittadina di Fratelli d’Italia, ha voluto presentarsi alla città in un primo appuntamento dedicato a tratteggiare la persona. Il dettaglio dei temi forti che dovranno caratterizzare il programma della sua coalizione - ad oggi composta da Fdi, Forza Italia e Lega ma in attesa di liste civiche - è stato rimandato probabilmente alla fine del mese di febbraio. Le radici. Su quali passaggi ha voluto mettere l’accento il 56enne candidato? L’identità familiare e le sue radici sono stati i temi scelti per l’attacco del suo intervento che poi, come diretta conseguenza, si è collegato ai valori e al rispetto delle regole che la figura del padre, ex dipendente della Polizia locale, gli ha trasmesso negli anni della crescita e maturazione e che Almici, ancora oggi, considera come cardini del quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Legnano si appresta a scegliere il suo nuovo sindaco per le prossime elezioni amministrative.

