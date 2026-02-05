Elezioni Comunali | Le priorità dei cittadini nel cuore della provincia

La campagna elettorale a Crotone si fa più intensa. I cittadini si dividono tra promesse e proposte, ma la priorità resta quella di migliorare la vita di tutti i giorni. Il presidente Manica invita a scegliere con attenzione, pensando alle esigenze reali delle comunità. Le urne si avvicinano e il dibattito pubblico si accende, con molti che sperano in un cambiamento concreto.

**Elezioni provinciali a Crotone: il presidente Manica auspica una scelta centrata sulle comunità** Dopo la firma del decreto n. 3, ufficiale e ufficialmente convocato l’appuntamento elettorale per l’elezione del presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Crotone. Il presidente della Provincia, Fabio Manica, ha espresso il suo desiderio affinché la fase elettorale ponga al centro le esigenze delle comunità locali, valorizzando il ruolo della Provincia come ente di sviluppo e rappresentanza. Questo momento, secondo l’attuale titolare del mandato, non è soltanto un atto democratico, bensì un passaggio fondamentale per l’amministrazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

