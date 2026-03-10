Elezioni comunali Petrone scrive a Schlein | A Salerno è calato il silenzio nel Pd aiutaci a cambiare

In vista delle prossime elezioni comunali a Salerno, Petrone ha scritto a Schlein chiedendo aiuto per cambiare la situazione all’interno del Pd locale, che sembra aver calato il silenzio. Il partito non ha ancora confermato il sostegno alla candidatura di Vincenzo De Luca, mentre altri soggetti del campo largo, come Casa Riformista, Avs, Azione, M5S e alcune civiche, stanno orientando le loro scelte verso un altro candidato.

La consigliera comunale chiede l'intervento della segretaria nazionale visto che il partito non ha ancora preso posizione rispetto alla candidatura di De Luca e al cosiddetto campo largo Cara Elly, come sai, il Comune di Salerno è stato commissariato, non per la mancata approvazione del bilancio, né per ragioni di ordine pubblico, né per altre cause tecniche, ma perché il Sindaco eletto dai cittadini si è dimesso per consentire una più autorevole candidatura con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. Si è, così, consumato un passaggio assai grave e buio, ingiustificato per la città, che come tanti altri ho subito senza poter fare alcunché come cittadina e consigliera comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno, Conte (Pd): "De Luca? Cara Elly, si deve cambiare"

Elezioni comunali a Salerno, Schlein (Pd): "Diamo molta attenzione al rapporto con gli alleati"Continua il dibattito all'interno del Partito Democratico sulle elezioni comunali a Salerno.

Contenuti utili per approfondire Elezioni comunali

Elezioni a Cutrofiano, verso la corsa a tre: si candida a sindaca Elena Ligori. A sfidare Melissano anche l’ex sindaco e MasciulloCUTROFIANO - Il sindaco uscente, Luigi Melissano, dovrà battere due sfidanti per ottenere il secondo mandato. La scorsa volta l’opposizione si divise andando ... corrieresalentino.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Calabria del 2025 nel Comune di Petronà sono stati resi noti. Roberto Occhiuto, con il sostegno di Forza Italia, Occhiuto Presidente, Lega Per ... corriere.it